Сделать элементарную вёрстку на сегодня.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок195 просмотров

Сделать элементарную вёрстку.

Сроки: сегодня.

Кросбраузерность: іе7+, Opera, Chrome, Safari, FireFox.

Текст в шапке - кликательная картинка (ссылка на картинке).

Меню текстом - списком UL - LI - A (Картинка меню на LI, на ней ссылка)

Сделать вложенное меню по дизайну. (Просто раздвигается блок с кольцами и там ссылки списком в цветовой гамме сайта).

Шрифт меню подключить через куфон: http://habrahabr.ru/post/61033/

По сути всё.

Минимальная стоимость - максимальная скорость приветствуется :)

13 лет назад
iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Nitrexkz
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Андрей отличный исполнитель. Работу сделал качественно и в срок. Рекомендую, буду продолжать сотрудничество. =)
Терпеливый. Дружлюбный. Даже после моих тормозов выполнил свои условия. Оплачивает работу после принятия макета, т.е. очень честный. Не отказывайтесь от его предложений.

Заявки фрилансеров

Nitrexkz
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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