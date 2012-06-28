Требуется сверстать в виде JS скриптов (каждый баннер с одним JS скриптом). Формы должны отправлять GET запросы на произвольный адрес (заготовка). Архив присоединен (баннеров много). Пишите сроки, опыт ...
Сделать элементарную вёрстку на сегодня.
Сделать элементарную вёрстку.
Сроки: сегодня.
Кросбраузерность: іе7+, Opera, Chrome, Safari, FireFox.
Текст в шапке - кликательная картинка (ссылка на картинке).
Меню текстом - списком UL - LI - A (Картинка меню на LI, на ней ссылка)
Сделать вложенное меню по дизайну. (Просто раздвигается блок с кольцами и там ссылки списком в цветовой гамме сайта).
Шрифт меню подключить через куфон: http://habrahabr.ru/post/61033/
По сути всё.
Минимальная стоимость - максимальная скорость приветствуется :)
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