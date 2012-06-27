Верстка баннеров (Копилок)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки86 просмотров

Требуется сверстать в виде JS скриптов (каждый баннер с одним JS скриптом). Формы должны отправлять GET запросы на произвольный адрес (заготовка).

Архив присоединен (баннеров много).

Пишите сроки, опыт и цену

JavaScript
13 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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