Шаблон Joomla + Virtuemart по макету PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок106 просмотров

Требуется создать шаблон для уже действующего сайта на Joomla + Virtuemart по нашему макету PSD

Скриншот прилагается

Joomla
13 лет назад
epson950
Дмитрий 
53 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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