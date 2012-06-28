Необходимо сделать несколько изменений в шаблоне сайта, сделанном на "Битриксе". Загрузить и сверстать контент, установить скрипт фото-галереи. Размер вознаграждения решаем. Оплата только после готовности.
Шаблон Joomla + Virtuemart по макету PSD
Требуется создать шаблон для уже действующего сайта на Joomla + Virtuemart по нашему макету PSD
Скриншот прилагается
Заявки фрилансеров
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