Сверстать шаблон для Joomla из PSD-макета

Требуется сверстать шаблон для Joomla из макета и предложить компоненты и модули для сайта (Афиша, модуль новостей, компонент объявлений, компонент фотогалереи). Также компоненты и модули для сайта требуется сверстать в едином установленном стиле. Просьба указать сроки выполнения работы. Дизайн-макет страниц в приложении к проекту. Техзадание предварительно составлено и приложено к проекту.