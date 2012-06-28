Простая верстка для сателлита

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок280 просмотров

Нужно сделать верстку для сайта саттелита. главная + внутренние

цена и сроки?

В приложении - пример главной страницы с псд.

13 лет назад
torring
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bitex
Антон 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

bitex
Антон 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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