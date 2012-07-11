Сделать верстку под WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок190 просмотров

Нужно сделать верстку под WordPress.

Сайт уже есть, мы просто меняем дизайн.

WordPress
13 лет назад
asaptfs
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
7 дней
Все хорошо сделано, мы довольны.
Все супер!

Заявки фрилансеров

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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