В psd прорисован шаблон нужно его сверстать под джумлу 2.5 можно внести в шаблон некоторые корективы но характер должен быть таким же указывайте цену ваши предложения будут скрыты.
Сделать верстку под WordPress
Нужно сделать верстку под WordPress.
Сайт уже есть, мы просто меняем дизайн.
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