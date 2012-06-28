Необходима кроссбраузерная верстка (IE 8+), скрипты на jQuery. Верстка будет происходить поэтапно, оплата происходит после сдачи каждого этапа. Макеты вышлю на почту
Сделать натяжку
Необходимо натянуть готовый дизайи и верстку на PHP-Nuke
сайт инет магазин клон вот этого dveri-favor.ru с измененным дизайном
есть psd файлы дизайна, главная страница, внутренние
также есть база, хостинг и домен готов, нужно все туда залить вместе с базой.
Заявки фрилансеров
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