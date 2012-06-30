Вёрстка WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок246 просмотров

Есть готовый дизайн (2 psd)

Главная и одна внутренняя.

Нужно заверстать для WordPress — прицепив плагины. (чтобы всё в рабочем состоянии уже было)

Сложного ничего особого нет.

Дизайн простой. — Покажу выбранному исполнителю.

Оплата либо по факту, либо человеку с репутацией по предоплате.

Заявки оставлять тут, в icq, skype не тревожить (лучше сами оставляйте свои контактные данные — напишу)

!!!СРОКИ ДО ЗАВТРА *вечера*!!

WordPress
13 лет назад
HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$120
1 день
Работа сделанна. Вполне адекватный исполнитель.
Советую Вячеслава как отличного заказчика. Четкое ТЗ, моментальная оплата - все что нужно для фрилансера. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо!

Заявки фрилансеров

abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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