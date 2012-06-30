Вёрстка WordPress

Есть готовый дизайн (2 psd)

Главная и одна внутренняя.

Нужно заверстать для WordPress — прицепив плагины. (чтобы всё в рабочем состоянии уже было)

Сложного ничего особого нет.

Дизайн простой. — Покажу выбранному исполнителю.

Оплата либо по факту, либо человеку с репутацией по предоплате.

Заявки оставлять тут, в icq, skype не тревожить (лучше сами оставляйте свои контактные данные — напишу)

!!!СРОКИ ДО ЗАВТРА *вечера*!!