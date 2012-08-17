Необходимо перетянуть сайт на CMS. Сайт: p e r e k a t i p o l e c l u b . r u Предлагайте CMS, цену, срок, вопросы (только в проект).
Верстка и наполнение сайта
Нужна верстка, натяжка на движок и наполнение сайта.
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