Сверстать одну простую страницу на вордпресс

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок161 просмотр

Роботи на 2-3 часа. Над сверстать одну, простую страницу на вордпресс. Пишите в ЛИ , скину скриншот.

WordPress
13 лет назад
yramarad31
Юра 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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