Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть дизайн интернет магазина . Webasyst
Верстка. Приватно для Сураева Наталья
Верстка спортивного сайта ТЗ выслано в личку.
Выбранный исполнитель
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