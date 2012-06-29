Устранить недостатки в верстке сайта на Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка120 просмотров

http://beruska.ru - нужно устранить недостатки в верстке на главной.

Натянуть дизайн на корзину.

Ну и вообще доделать все, что увидите опытным взглядом.

Не нужно писать "готов выполнить".

Посмотрите сайт, оцените объем работы и сообщите цену.

Webasyst
13 лет назад
BearDan
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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