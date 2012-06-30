Несложная верстка

Два не сложных задания:

У меня есть сайт http://internetdohod.com.ua/

1). Нужно добавить кнопку блога http://magicpic.ru/images/5450.jpg и страничку где именно будет блог: http://magicpic.ru/images/68800.jpg

2). Нужно сделать так, что бы после написания комментария сайт не подскакивал вот так: http://internetdohod.com.ua/besplatnie-stavki/stavka-na-polufinalnyj-match-evro-2012-2.html#comment-373

Сайт находится на WordPress.

На выполнение два дня(воскресенье вечером уже все должно быть на сайте).

Оставляйте свои заявки!