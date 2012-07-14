Верстка спортивного сайта ТЗ выслано в личку.
Приватно для Полищук Александр (rex_oedipus)
Верстка. Кроссбраузерно до IE7. Hover эффекты не забыть
Выбранный исполнитель
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