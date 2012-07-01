Требуется верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок162 просмотра

Требуется грамотная верстка, с учетом особенностей:

- у кнопок default и hover состояния

- кнопки+текст - это изображения

- по возможности - блок видеоролики/скриншоты - плавающий (т.е. если текста в основном блоке больше, то блок сдвигается вниз). Если это вызывает определенные трудности, то оставляем фиксированного размера.

- учесть что в шапку в будущем может быть добавлена флешка, т.е. суть:

--- если у пользователя флеш включена, то показывать флеш-шапку (то же самое что сейчас, только будут добавлены эффекты мерцания, каустика и т.п.)

--- если нет, то видна статичная шапка

13 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Well done!
Владимир в польне адекватны человек . чоткое ТЗ. общительный культурный человек моментальная оплата даже могу сказать мгновенная.. очень легко работать с таким человеком! отлично понимает в деле.. одним словом Владимир пунктуальный человек будем и дальше работать Рекомендую всем !

Заявки фрилансеров

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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