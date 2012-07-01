Требуется верстка сайта

Требуется грамотная верстка, с учетом особенностей:

- у кнопок default и hover состояния

- кнопки+текст - это изображения

- по возможности - блок видеоролики/скриншоты - плавающий (т.е. если текста в основном блоке больше, то блок сдвигается вниз). Если это вызывает определенные трудности, то оставляем фиксированного размера.

- учесть что в шапку в будущем может быть добавлена флешка, т.е. суть:

--- если у пользователя флеш включена, то показывать флеш-шапку (то же самое что сейчас, только будут добавлены эффекты мерцания, каустика и т.п.)

--- если нет, то видна статичная шапка