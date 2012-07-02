Верстка спортивного сайта ТЗ выслано в личку.
Хак под ИЕ7
Есть сайт: http://change.vc/
Так выглядит меню в хроме и т.д. http://clip2net.com/s/24Uf9
Так меню выглядит в ИЕ7: http://clip2net.com/s/24UmS
Необходимо сделать область для меню резиновой. Чтоб независимо от количества пунктов меню область меню менялась под размер.
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