Настроить внешний вид блока авторизации Joomla

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Завершен6 заявок204 просмотра

Требуется настроить внешний вид блока авторизации Joomla 1.5.26.

Цвета, расположение полей, переименовать кнопки Login и Logout на русский.

Сразу пишите сумму и сроки.

Joomla
13 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtLux_Studio
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Все ОК.
Четкая задача, моментальная оплата.. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ArtLux_Studio
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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