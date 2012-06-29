Верстка сайта высокого качества

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок210 просмотров

Нужен верстальщик для доводки уже существующей верстки до hi-end уровня.

Первый кусок работы: исправление имеющихся косметических багов (выравнивание объектов, начертание/классы шрифтов, оптимизация кода).

Второй кусок работы: анимационные элементы (анимировать элемент сайта)

Третий кусок работы: оптимизация кода (ускорение)

Требования:

- валидность

- кроссброузерность (обязательная, для последних версих броузеров. ИЕ6 и пр. старья не будет)

- постоянный онлайн (скайп-чат, почта)

13 лет назад
oleant
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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