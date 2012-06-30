нужна настройка шаблона сайта.

есть сайт донор. (с которого был сделан неполноценный рип дизайна)

и есть сайт на который сие чудо нужно поставить и настроить.

речь идёт о парсере музыки из одной соц. сети.

со стандартным дизайном всё работает на ура. но как только ставится рип...

нужно исправить/наладить

- поиск

- вывод аудио записей

- воспроизведение аудио записей

- устранить мелкие баги

если же хотите для начала взглянуть на сайты (донор - заказчик) обращайтесь в ЛС.