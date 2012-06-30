Небольшая переработка сайта на drupal

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки127 просмотров

Небольшая переработка сайта на drupal. Подправить стили, сделать выпадающие пункты в горизонтальном меню, перебросить обратную связь в другой раздел и т.п. Работа в два этапа - первый - проработать выпадающее меню - уже есть, но не корректно отображаются стили. Объем второго этапа будет больше и окончательный перечень правок будет утвержден завтра.

Drupal
13 лет назад
simywka
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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