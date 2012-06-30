Небольшая переработка сайта на drupal. Подправить стили, сделать выпадающие пункты в горизонтальном меню, перебросить обратную связь в другой раздел и т.п. Работа в два этапа - первый - проработать выпадающее меню - уже есть, но не корректно отображаются стили. Объем второго этапа будет больше и окончательный перечень правок будет утвержден завтра.