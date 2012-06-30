Сверстать шаблон для Joomla 2.5 + YOO Widgetkit

Нужно сверстать шаблон для Joomla 2.5 с использованием YOO Widgetkit.

Страницы: главная, внутренняя страница

Навигация: верхнее меню с индивидуальной версткой (в выпадающем списке пунктов меню второй и третьей вложенности нужно выводить два блока для баннеров), левое меню.

Бюджет от вас

Срок – чем быстрее, тем лучше. Я думаю, у нормального специалиста уйдет день.

skype: kirill_tse