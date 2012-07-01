Изменение размера отображения файла .swf в Vamshop

Добрый день!

Сайт photostylist.ru

Работает под Vamshop.

На стартовой странице есть флешка - формат swf

Нужно сделать ее больше - от края до края страницы.

Вставляю ее на главную страницу следующим образом:

Если задаю бОльщий размер - она уезжает вправо оставаясь такой же маленькой.

Если задаю меньшие параметры смещается влево.

Сделать нужно так, чтобы это не коснулось картинок товаров и картинок категорий, размещенных на сайте и при этом в дальнейшем была самостоятельная возможность вставлять аналогичные флешки на других информационных страницах сайта а также в категориях.