Верстка к вечеру

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки195 просмотров

Здравствуйте,не успеваю выполнить заказ заказчику.

Кто может помочь за 500 руб сделать верстку,плачу сразу после выполнения.

Нужно сделать к вечеру.

Писать свои скайпы.

Если работа мне понравиться,буду давать периодически проекты.

13 лет назад
mrcoding
Ярослав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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