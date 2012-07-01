На примере существующего сайта http://indiqo.eu/demos/responsify/index.htm, разработаны psd страницы нового сайта. Задача сверстать его в валидной верстке (опять таки по примеру существующего сайта, можно тупо грабить код, только удалять ненужное). Оставить нужные jquery ...
Верстка к вечеру
Здравствуйте,не успеваю выполнить заказ заказчику.
Кто может помочь за 500 руб сделать верстку,плачу сразу после выполнения.
Нужно сделать к вечеру.
Писать свои скайпы.
Если работа мне понравиться,буду давать периодически проекты.
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