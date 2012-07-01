Вёрстка форматов: Rich-media, TopLine, AdSpot – 2

Нужно сверстать (+jquery) набор рекламных форматов:

- Rich-media

- TopLine / CatFish

- AdSpot / VK Message

- ClickUnder

Примеры и базу можно будет найти в интернете. Должно работать кроссбраузерно и смотреться одинаково в разных типах и качествах вёрстки. В общем, необходимо сделать грамотно и качественно – работу оплачу соответственно.

Приглашаю опытного верстальщика, которому будет интересно довести работу до победного конца. Указывайте бюджет и сроки.