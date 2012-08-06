Есть PSD файлы - Главная + внутренние. Необходима верстка + натяжка на Joomla (с установкой компонентов к2, и других - по необходимости). В приложении файлы для верстки.

Необходим ответственный серьезный профессиональный исполнитель, который все наладит безупречно и сдаст "под ключ" - то есть очень хороший спец по Джумле.

Специфика сайта: расписание семинаров (обратите внимание на макет), регистрация пользователей - корректная регистрация пользователей для различных целей - для рассылки по e-mail, для комментирования материалов, для написания отзывов. Также нужны блоги нескольких основных администраторов сайта. Формы обратной связи.

Пожалуйста, указывайте в заявке цену за весь комплекс работ, а также реальные сроки.

С исполнителем продолжим сотрудничество! Спасибо.