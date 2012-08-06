Необходима верстка + натяжка на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок196 просмотров

Есть PSD файлы - Главная + внутренние. Необходима верстка + натяжка на Joomla (с установкой компонентов к2, и других - по необходимости). В приложении файлы для верстки.

Необходим ответственный серьезный профессиональный исполнитель, который все наладит безупречно и сдаст "под ключ" - то есть очень хороший спец по Джумле.

Специфика сайта: расписание семинаров (обратите внимание на макет), регистрация пользователей - корректная регистрация пользователей для различных целей - для рассылки по e-mail, для комментирования материалов, для написания отзывов. Также нужны блоги нескольких основных администраторов сайта. Формы обратной связи.

Пожалуйста, указывайте в заявке цену за весь комплекс работ, а также реальные сроки.

С исполнителем продолжим сотрудничество! Спасибо.

Joomla
13 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$550
15 дней
Один из самых профессиональных исполнителей, с кем работала. Все качественно и в срок. Все пожелания учтены. Буду работать и впредь. Все на высоком уровне. квалифицированно и ответственно, как мне нравится. Успехов в работе!:)
В последнее время все чаще стали попадаться великолепные заказчики, и Мария в этом не исключение. Профессиональный подход к составлению ТЗ, своевременная оплата и просто хорошее отношение — вот залог успешного сотрудничества. Надеюсь, еще поработаем! :-)

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад