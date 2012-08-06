Нужно сделать страницу по типу: http://magazine.mamamia.ua/. Вместо меню, которое у них открывается по клику будет буклет похожего типа. Буклет готов, нужна только страница и оптимизация графики буклета для веб, ...
Необходима верстка + натяжка на Joomla
Есть PSD файлы - Главная + внутренние. Необходима верстка + натяжка на Joomla (с установкой компонентов к2, и других - по необходимости). В приложении файлы для верстки.
Необходим ответственный серьезный профессиональный исполнитель, который все наладит безупречно и сдаст "под ключ" - то есть очень хороший спец по Джумле.
Специфика сайта: расписание семинаров (обратите внимание на макет), регистрация пользователей - корректная регистрация пользователей для различных целей - для рассылки по e-mail, для комментирования материалов, для написания отзывов. Также нужны блоги нескольких основных администраторов сайта. Формы обратной связи.
Пожалуйста, указывайте в заявке цену за весь комплекс работ, а также реальные сроки.
С исполнителем продолжим сотрудничество! Спасибо.
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