Создать страницу и прикрутить форму для подписки

Нужно сделать страницу по типу:

http://magazine.mamamia.ua/.

Вместо меню, которое у них открывается по клику будет буклет похожего типа. Буклет готов, нужна только страница и оптимизация графики буклета для веб, чтобы он не загружался полчаса.

На эту же страницу нужно добавить форму для подписки (только поле для имейла). Имейл может сохраняться просто в текстовой файл на сервере - самая простая реализация.