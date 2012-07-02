Создать страницу и прикрутить форму для подписки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок197 просмотров

Нужно сделать страницу по типу:

http://magazine.mamamia.ua/.

Вместо меню, которое у них открывается по клику будет буклет похожего типа. Буклет готов, нужна только страница и оптимизация графики буклета для веб, чтобы он не загружался полчаса.

На эту же страницу нужно добавить форму для подписки (только поле для имейла). Имейл может сохраняться просто в текстовой файл на сервере - самая простая реализация.

13 лет назад
Chomsky
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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