Небольшие правки по верстке - магазин на "magento"

Необходимо немного поправить верстку в интернет магазине. Работа с html/css. Подробнее ТЗ в ворде , в прикрепленном документе. Кто в магенте не разбирается, подскажу где какие файлы находятся

Сайт, на котором делать правки - niceface.us/mobile

Задачи(проблемы):

-Кнопка купить должна подсвечиваться при наведении курсора (менять тон на более светлый), так же надо ее сделать больше и текст больше.

-В Мозилле надпись "Купить" сдвинута влево. убрать всплывающую подсказку

-При удалении товара из корзины баг небольшой

-В сафари появляется линия между "номером тел" и "позвони мне"

-Внизу слева между иконками соцсетей появляются черточки

-Во всплывающем окне при нажатии на фото дублируется первая фотография

-Логотип выровнять ровно по левому краю

-Везде в кнопках и меню на фоне бирюзового цвета, цвет текста должен быть белым

I C Q : 366 - 892 - 443

Skype : mihail - consulting