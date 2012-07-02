Требуется доработать одностраничный сайт-визитку. Есть уже начатая верстка страницы. Весь сайт представляет собой одну длинную страницу разбитую на логические разделы. Всего на странице 3 раздела 2 из которых уже готовы. Нужно выполнить 4 ...
Небольшие правки по верстке - магазин на "magento"
Необходимо немного поправить верстку в интернет магазине. Работа с html/css. Подробнее ТЗ в ворде , в прикрепленном документе. Кто в магенте не разбирается, подскажу где какие файлы находятся
Сайт, на котором делать правки - niceface.us/mobile
Задачи(проблемы):
-Кнопка купить должна подсвечиваться при наведении курсора (менять тон на более светлый), так же надо ее сделать больше и текст больше.
-В Мозилле надпись "Купить" сдвинута влево. убрать всплывающую подсказку
-При удалении товара из корзины баг небольшой
-В сафари появляется линия между "номером тел" и "позвони мне"
-Внизу слева между иконками соцсетей появляются черточки
-Во всплывающем окне при нажатии на фото дублируется первая фотография
-Логотип выровнять ровно по левому краю
-Везде в кнопках и меню на фоне бирюзового цвета, цвет текста должен быть белым
I C Q : 366 - 892 - 443
Skype : mihail - consulting
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