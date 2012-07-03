Верстка. Приватно для Глушакова Сергея

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка127 просмотров

Верстка для проекта мебели и для приборов

13 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$100
2 дня
Хорошая работа. Есть недочеты как в каждой работе, но они исправляются очень оперативно. Советую всем.
Игорь отличный заказчик. Работаем с ним уже не над одним проектом. Оплата всегда вовремя, никаких задержек. Вообщем работать одно удовольствие. Жду новых проектов.

Заявки фрилансеров

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад