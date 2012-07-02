Верстка сайта с JS

Нужно сверстать маленький сайт из трех страниц :

http://download.alesko.eu/site.pdf

Переход между страницами должен быть как тут http://www.geslin-sas.fr/

От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), а также предложение разумной цены и сроков, писать конкретные цены а не просто "Я готов"