Верстка визитки из psd в html

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок261 просмотр

Нужно сделать одну страничку в html с поддержкой live support.

картинку визитки скину на почту.

HTML
13 лет назад
andy_tok
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров