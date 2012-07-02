Срочно сверстать макеты

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка142 просмотра

Макеты сделаны на основе готовых шаблонов, на сколько возможно они сиправлены согласно макетам, но не все, надо или привести их в соотв с макетами или часть или все свератсть заново.

Макеты и верстка тут: creabox.ru/csta.zip

По сроку – 1 день, не более

13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sitestudio8balls
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

sitestudio8balls
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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