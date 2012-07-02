Срочно сверстать макеты

Макеты сделаны на основе готовых шаблонов, на сколько возможно они сиправлены согласно макетам, но не все, надо или привести их в соотв с макетами или часть или все свератсть заново.

Макеты и верстка тут: creabox.ru/csta.zip

По сроку – 1 день, не более