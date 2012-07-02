Донаполнить сайт на Джумла

http://gart-s.ru/ - вот сайт регионального дилера. Делался методом копипаста с сайта завода http://www.ds12.ru/, с разрешения завода. Задача:

1) донаполнить раздел "Замки и фурнитура", причем контент не копипастить а делать скриншот и вставлять картинкой, как тут http://gart-s.ru/index.php/produktsiya/dekorativnaya-otdelka-metallom1/94-dekorativnaya-otdelka-metallom-maska

2) вычистить лишнее из наполненного (конкретно - активные ссылки в статьях о продукции на заводской сайт, ибо там контакты дилеров-конкурентов того же региона).

Пишите срок и цену.