Верстка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок114 просмотров

Страница должна корректно отображаться:

IE7+

FF3+

Opera9+

Safari4+

Chrome

13 лет назад
two_corner
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Все сделано согласно ТЗ. Полное соответствие дизайну. Правильно отображается во всех браузерах при любом разрешении.
Отличный заказчик оплатил сразу и без завтраков. ТЗ чёткое без мусора, задача была тоже простая. Итог: рекомендую к сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад