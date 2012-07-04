Макеты сделаны на основе готовых шаблонов, на сколько возможно они сиправлены согласно макетам, но не все, надо или привести их в соотв с макетами или часть или все свератсть заново. Макеты и верстка ...
Приватный проект для sergeypodolsky
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