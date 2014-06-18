Приватный проект для Влада Ещенко.

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Завершен1 заявка121 просмотр

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13 лет назад
sias
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад
$200
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень доволен работой с Николаем Адекватный, интересный человек. Чётко знает что хочет, что высаливается в грамотное ТЗ Исходники хорошего качества Оплата в срок и как договаривались В общем - только позитивные эмоции Мой + и 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества

Заявки фрилансеров

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад