Сверстать страницу на основе другой страницы

Есть превью страницы:

http://livedemo00.template-help.com/wt_39052/index.html#!/home

необходимо используя табличную верстку сверстать точно такую же страницу (стили, шрифты, цвета, фон). Круглые кнопки "вверх" и "вниз" не нужны. Меню в правом верхнем углу реализовать в таком же стиле.

На выходе должен gjkexbnmcz html-документ, файл со стилями - css и папка с графикой images.