Сверстать и натянуть на joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок169 просмотров

Необходимо сверстать и на тянуть на joomla не сложный новостной сайт.

Пожалуйста, не пишите в лс или на почту, все предложения только в проекте.

upd: всего две страницы в макете: главная и внутренняя, которая сильно не отличается от главной.

Joomla
13 лет назад
Cawin
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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