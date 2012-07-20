Дизайн и верстка web-формы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок134 просмотра

Требуется дизайн и верстка нескольких web-форм на сайте. Начнем пока с одной, а дальше по рузультатам.

В форме ничего особо сложного чебоксы, радио кнопки и обычные поля.

Требуется сделать приятную красифую форму в сочетании с дизайном сайта.

Для формы предусмотрен отдельный шаблон, сайт на ЦМС DLE.

DLE
13 лет назад
SerAntony
Антон 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Положительные впечатления от работы с Анастасией. Ответственный и исполнительный специалист. Предлагает различные варианты решения поставленных задач. С работой справилась отлично. Порадовал не только подход к делу, но и ее помощь по проекту уже после выполнения своей части работы.
Было очень приятно работать с Антоном, это вежливый, адекватный, честный и приятный в общении человек. Настроен на хороший результат, поэтому в процессе работы готов обсуждать те или иные решения для реализации поставленной задачи. Работали по предоплате. С оплатой выполненной работы не было никаких проблем, все очень быстро. Рекомендую всем фрилансерам! Антон, спасибо вам большое за приятное сотрудничество, буду очень рада, если оно окажется не последним!

Заявки фрилансеров

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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