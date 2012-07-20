Дизайн и верстка web-формы

Требуется дизайн и верстка нескольких web-форм на сайте. Начнем пока с одной, а дальше по рузультатам.

В форме ничего особо сложного чебоксы, радио кнопки и обычные поля.

Требуется сделать приятную красифую форму в сочетании с дизайном сайта.

Для формы предусмотрен отдельный шаблон, сайт на ЦМС DLE.