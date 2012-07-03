Необходимо переверстать шапку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок142 просмотра

необходимо меню магазина поместить в блок fixed и чтоб оно не разьезжалось в этом случае.

13 лет назад
hvostik2010
Петр 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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