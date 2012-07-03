Верстка + натяжка на Joomla под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок146 просмотров

Необходим программист, который будет верстать и натягивать на Joomla + virtuemart(k2 и др)

Желательно знание php и js.

Если все будет успешно - будут регулярные заказы

Оставляйте ваши предложения с ориентировочными ценами.

JavaScriptJoomlaPHP
13 лет назад
goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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