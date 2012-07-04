Есть превью страницы: http://livedemo00.template-help.com/wt_39052/index.html#!/home необходимо используя табличную верстку сверстать точно такую же страницу (стили, шрифты, цвета, фон). Круглые кнопки "вверх" и "вниз" не нужны. Меню в правом верхнем углу реализовать в ...
Блок "Рассказать друзьям"
Сверстать вот такой блок и прописать там нужные ссылки:
https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12312312.JPG
https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12321321321213.JPG
Такой же блок можно подсмотреть на сайте www.design.ru внизу страницы.
Ссылка на наш сайт: www.hauberksoftware.com
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно доработать сайт: www.stcap.kz -Английский язык не полностью функционирует на некоторых страницах, нужно исправить. -Добавить 6-ую страницу под названием «Автоматизация» +рисунок для фона (см.прил.-«6-ая тема») -Нужно ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим программист, который будет верстать и натягивать на Joomla + virtuemart(k2 и др) Желательно знание php и js. Если все будет успешно - будут регулярные заказы Оставляйте ваши предложения с ориентировочными ценами.HTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать или скопировать дизайн программы платежного терминала qiwi и сверстать в html. Страницы: 1. Стартовая - выбор платежа, выбор категории платежей. 2. Регистрация (ФИО, номер телефона, логин и пароль) или авторизация ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт на amiro CMS натянуть этот дизайн. Одна главная страница С вас цена и срокиHTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать и на тянуть на joomla не сложный новостной сайт. Пожалуйста, не пишите в лс или на почту, все предложения только в проекте. upd: всего две страницы ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад
необходимо меню магазина поместить в блок fixed и чтоб оно не разьезжалось в этом случае.HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайн и верстка нескольких web-форм на сайте. Начнем пока с одной, а дальше по рузультатам. В форме ничего особо сложного чебоксы, радио кнопки и обычные поля. Требуется сделать приятную красифую ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть макеты дизайна, их нужно сверстать вот под этот портал http://www.saloed.net/social_engine/2765-novyy-gorodskoy-portal-40.html ( демо http://www.vislo.ru/ ) Есть полное ТЗ. Т.к. в этом портале уже все модули готовые, то для программера не будет особых трудностей все ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна верстка дизайна. Сайт на drupal 6. Главная: http://s019.radikal.ru/i605/1206/fd/ed64abd0abae.jpg Внутренняя: http://s019.radikal.ru/i612/1206/fd/a883e68160fe.jpg Анимации нет, всё статично. Возможны изменения в дизайне.HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад