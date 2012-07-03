Доработать сайт на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки107 просмотров

Нужно доработать сайт: www.stcap.kz

-Английский язык не полностью функционирует на некоторых страницах, нужно исправить.

-Добавить 6-ую страницу под названием «Автоматизация» +рисунок для фона (см.прил.-«6-ая тема»)

-Нужно создать новую вкладку «Семинары» (см.прил.-«Семинар на СтКап»)

какова стоимость и сроки?

Drupal
13 лет назад
LISSURY
47 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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