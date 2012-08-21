Приватно для Тимофеев Эдик (EddieStyle)

$270
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка107 просмотров

Разработать верстку и js на основе предоставленных макетов.

Ссылка на макеты: http://work.clean-code.ru/project/36766/597436/

JavaScript
13 лет назад
clean_code
Алексей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$270
6 дней
Спасибо за работу.
Не первый раз работаю с этим человеком. Хороший заказчик и приятный человек. ТЗ, Фиксы, Оплата - всё в лучшем виде. Надеюсь ещё поработаем :)

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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