Верстка с натяжкой и без

Добрый день.

Необходимо сверстать и (в идеале) натянуть макет - главная +3 внутряка.

Сверстать по всем общепринятым правилам, для общепринятых браузеров.

Прошу Вас указывать стоимость за верстку+за "натяжку" на смску либо стоимость только за верстку.

Если Вы готовы "натянуть" этого макета указывайте движок.

Готов ответить на вопросы через личку.

В ваших предложениях указывайте сроки и стоимость (хотя бы примерно), в противном случае Ваше предложение будет проигнорировано.

jpg- версия макета во вложении.

Предложения скрыты.

Спасибо.