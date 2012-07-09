Имеется картинка *.jpg как мы видим сайт требуется сверстать html версию этой картинки если есть вопросы задавайте
Верстка с натяжкой и без
Добрый день.
Необходимо сверстать и (в идеале) натянуть макет - главная +3 внутряка.
Сверстать по всем общепринятым правилам, для общепринятых браузеров.
Прошу Вас указывать стоимость за верстку+за "натяжку" на смску либо стоимость только за верстку.
Если Вы готовы "натянуть" этого макета указывайте движок.
Готов ответить на вопросы через личку.
В ваших предложениях указывайте сроки и стоимость (хотя бы примерно), в противном случае Ваше предложение будет проигнорировано.
jpg- версия макета во вложении.
Предложения скрыты.
Спасибо.
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