Верстка с натяжкой и без

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки179 просмотров

Добрый день.

Необходимо сверстать и (в идеале) натянуть макет - главная +3 внутряка.

Сверстать по всем общепринятым правилам, для общепринятых браузеров.

Прошу Вас указывать стоимость за верстку+за "натяжку" на смску либо стоимость только за верстку.

Если Вы готовы "натянуть" этого макета указывайте движок.

Готов ответить на вопросы через личку.

В ваших предложениях указывайте сроки и стоимость (хотя бы примерно), в противном случае Ваше предложение будет проигнорировано.

jpg- версия макета во вложении.

Предложения скрыты.

Спасибо.

13 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад
$150
4 дня
Спасибо Владиславу за выполненную на "десятку" работу! Полное соответствие выполненного задания исходникам. Те минимальные правки что были вносились очень быстро. Хочется отметить, что Владислав прекрасно разбирается в предмете своей работы. Общение с ним легкое, он постоянно на связи и готов ответить на все вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Добавлю ещё один отзыв в копилку этого замечательного человека Очень понравилось работать с Дмитрием Интересный не стандартный заказ Адекватное общение Прекрасного качества исходники, чёткое ТЗ Оплата в срок и чётко как договаривались (даже немного больше) В общем - только положительные эмоции Мой + и 10 баллов Однозначно рекомендую

Заявки фрилансеров

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • HTML-верстка макета

    $100

    Имеется картинка *.jpg как мы видим сайт требуется сверстать html версию этой картинки если есть вопросы задавайте

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка шаблона на Wordpress

    Необходимо сделать доработку шаблона в соответствии с ТЗ представленным ниже. Прошу указать цены и сроки (грабительские бюджеты не предлогать). Все вопросы в личку ТЗ на доработку шаблона. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт на Друпал

    Нужно доработать сайт: www.stcap.kz -Английский язык не полностью функционирует на некоторых страницах, нужно исправить. -Добавить 6-ую страницу под названием «Автоматизация» +рисунок для фона (см.прил.-«6-ая тема») -Нужно ...

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка + натяжка на Joomla под ключ

    Необходим программист, который будет верстать и натягивать на Joomla + virtuemart(k2 и др) Желательно знание php и js. Если все будет успешно - будут регулярные заказы Оставляйте ваши предложения с ориентировочными ценами.

    JavaScriptJoomlaPHP
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Блок "Рассказать друзьям"

    $5

    Сверстать вот такой блок и прописать там нужные ссылки: https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12312312.JPG https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12321321321213.JPG Такой же блок можно подсмотреть на сайте www.design.ru внизу страницы. Ссылка на наш сайт: www.hauberksoftware.com

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн html - аналог платежного терминала qiwi

    Требуется сделать или скопировать дизайн программы платежного терминала qiwi и сверстать в html. Страницы: 1. Стартовая - выбор платежа, выбор категории платежей. 2. Регистрация (ФИО, номер телефона, логин и пароль) или авторизация ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад