HTML-верстка макета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок271 просмотр

Имеется картинка *.jpg

как мы видим сайт

требуется сверстать html версию этой картинки

если есть вопросы задавайте

HTML
13 лет назад
mbfshtil
Павел 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Выполнил работу в оговоренные сроки все сделано качественно, благодарны за плодотворное сотрудничество :) при необходимости обратимся ещё раз
Очень доволен работой с Владимиром, выполнил работу и сразу получил оплату. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка шаблона на Wordpress

    Необходимо сделать доработку шаблона в соответствии с ТЗ представленным ниже. Прошу указать цены и сроки (грабительские бюджеты не предлогать). Все вопросы в личку ТЗ на доработку шаблона. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт на Друпал

    Нужно доработать сайт: www.stcap.kz -Английский язык не полностью функционирует на некоторых страницах, нужно исправить. -Добавить 6-ую страницу под названием «Автоматизация» +рисунок для фона (см.прил.-«6-ая тема») -Нужно ...

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка + натяжка на Joomla под ключ

    Необходим программист, который будет верстать и натягивать на Joomla + virtuemart(k2 и др) Желательно знание php и js. Если все будет успешно - будут регулярные заказы Оставляйте ваши предложения с ориентировочными ценами.

    JavaScriptJoomlaPHP
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Блок "Рассказать друзьям"

    $5

    Сверстать вот такой блок и прописать там нужные ссылки: https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12312312.JPG https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12321321321213.JPG Такой же блок можно подсмотреть на сайте www.design.ru внизу страницы. Ссылка на наш сайт: www.hauberksoftware.com

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн html - аналог платежного терминала qiwi

    Требуется сделать или скопировать дизайн программы платежного терминала qiwi и сверстать в html. Страницы: 1. Стартовая - выбор платежа, выбор категории платежей. 2. Регистрация (ФИО, номер телефона, логин и пароль) или авторизация ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать и натянуть на joomla.

    Необходимо сверстать и на тянуть на joomla не сложный новостной сайт. Пожалуйста, не пишите в лс или на почту, все предложения только в проекте. upd: всего две страницы ...

    Joomla
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад