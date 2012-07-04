Требуется сверстать 17 страниц дизайна – http://makepreview.ru/11485608031340834095

Те, кто ищут халяву и те, кому надо сделать «кое как» лишь бы работало-прошу не беспокоить.

*HTML+CSS

*Кроссбраузерность (IE, ff, Opera, Safari, Chrome)

*Валидность

*SEO-дружелюбность

*Максимальная оптимизация, чистота, легкость кода, семантика и логичность

*Умение верстать грамотную резину, чтобы работало и под мобильными устройствами без искажений.

*Адекватная оценка своих возможностей и сроков.