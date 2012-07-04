Верстка psd

Сверстать вот такой блок и прописать там нужные ссылки: https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12312312.JPG https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12321321321213.JPG Такой же блок можно подсмотреть на сайте www.design.ru внизу страницы. Ссылка на наш сайт: www.hauberksoftware.com