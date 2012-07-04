Верстка psd

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт31 заявка431 просмотр

Требуется сверстать макет и желательно сразу прицепить к какой-нибудь cmc- наиболее удобной,на ваш взгляд -бесплатной)+консультация по дальнейшей работе с сайтом. Может,что не понятно будет-с удовольствием отвечу на все вопросы.

13 лет назад
plachida
Липо 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

korobkovandrey
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня

Заявки фрилансеров

korobkovandrey
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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