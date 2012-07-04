Требуется сверстать 17 страниц дизайна – http://makepreview.ru/11485608031340834095 Те, кто ищут халяву и те, кому надо сделать «кое как» лишь бы работало-прошу не беспокоить. *HTML+CSS *Кроссбраузерность (IE, ff, Opera, Safari, Chrome) ...
Верстка psd
Требуется сверстать макет и желательно сразу прицепить к какой-нибудь cmc- наиболее удобной,на ваш взгляд -бесплатной)+консультация по дальнейшей работе с сайтом. Может,что не понятно будет-с удовольствием отвечу на все вопросы.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $165HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый вечер! При установке кода адривера едет вся верстка сайта (шаблон dle). Очень нужно срочно разобраться и повесить баннер корректно. Жду предложений.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Имеется картинка *.jpg как мы видим сайт требуется сверстать html версию этой картинки если есть вопросы задавайтеЗавершен13 лет назад
Нужно сверстать шаблон для виртумарта + для каталога товаров сделать 3 стиля отображения и переключалку на AJAX между ними. 5000 рублей skype: kirill_tseHTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать HTML-страничку с формой заказа. Пример: http://www.masterosanki.ru/Закрыт13 лет назад
Добрый день. Необходимо сверстать и (в идеале) натянуть макет - главная +3 внутряка. Сверстать по всем общепринятым правилам, для общепринятых браузеров. Прошу Вас указывать стоимость за верстку+за "натяжку" на смску либо стоимость ...Завершен13 лет назад
Необходимо сделать доработку шаблона в соответствии с ТЗ представленным ниже. Прошу указать цены и сроки (грабительские бюджеты не предлогать). Все вопросы в личку ТЗ на доработку шаблона. ...Закрыт13 лет назад
- $270
Разработать верстку и js на основе предоставленных макетов. Ссылка на макеты: http://work.clean-code.ru/project/36766/597436/Завершен13 лет назад
Нужно доработать сайт: www.stcap.kz -Английский язык не полностью функционирует на некоторых страницах, нужно исправить. -Добавить 6-ую страницу под названием «Автоматизация» +рисунок для фона (см.прил.-«6-ая тема») -Нужно ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Сверстать вот такой блок и прописать там нужные ссылки: https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12312312.JPG https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12321321321213.JPG Такой же блок можно подсмотреть на сайте www.design.ru внизу страницы. Ссылка на наш сайт: www.hauberksoftware.comЗакрыт13 лет назад