Доработка корректного отображения сайта под IE

Есть сайт http://steambuy.com на нем проводится редизайн, в связи с этим возникла необходимость в верстке и “натяжке” нескольких страниц. “Натягивать” страницы нужно на скрипт (digiseller), а не на полноценную CMS, поэтому просьба не заламывать цены. ...