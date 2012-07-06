Требуется сверстать макет и желательно сразу прицепить к какой-нибудь cmc- наиболее удобной,на ваш взгляд -бесплатной)+консультация по дальнейшей работе с сайтом. Может,что не понятно будет-с удовольствием отвечу на все вопросы.
Доработка корректного отображения сайта под IE
Требуется доработка сайта для корректного отображения в IE.
На данный момент проблемы с прозрачностями.
В опере и других браузерах все норм.
Стили и картинки под IE вынесены отдельно.
Сайт - http://plugitest.market-host.ru
ICQ 418657069
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