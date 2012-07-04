HTML-верстка 22 страниц.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт41 заявка316 просмотров

Приветствую, необходимо сверстать 22 PSD - исходника. Странички простые, в основном формы и маленькие таблицы.

Предложение прошу писать в виде:

- Стоимость верстки главной страницы *** руб.

- Стоимость верстки одной внутренней страницы *** руб.

В приложении имеется пример одной внутренней страницы:

Оплата WMR по факту, либо поэтапная.

HTML
13 лет назад
ruservise
Бондарев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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