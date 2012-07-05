Верстка макета под joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок148 просмотров

Необходимо выполнить верстку макета под joomla (PSD -> joomla template)

Главная и второстепенная страницы сайта.

срок пару дней

эскиз в приложении

Joomla
13 лет назад
911nb
Иван 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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